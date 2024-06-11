Эффективное средство: как виагра защищает от развития слабоумия

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 10 0

Circulation Research: виагра может защитить от развития старческого слабоумия

Эффективное средство: как виагра защищает от развития слабоумия

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Все дело в кровеносных сосудах?

Виагра может защитить человека от развития старческого слабоумия — то есть, деменции. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовав данные своего исследования в научном журнале Circulation Research.

Ученые указали, что секрет кроется в кровеносных сосудах головного мозга. Медики из Оксфордского университета уверены, что лекарства от эректильной дисфункции усиливают приток крови к мозгу человека, что положительно сказывается не только на когнитивных способностях, но и на кровеносных сосудах мозга.

К подобным результатам ученые пришли после трехнедельного эксперимента, где пациенты после инсульта с ранними признаками сосудистой деменции получали лекарственное средство виагра (силденафил).

В итоге ученые подчеркнули, что подобные лекарственные средства могут эффективно защищать от развития деменции. Более того, они также способны снизить риск развития инсульта и мозгового кровотечения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что отдельные черты личности человека могут сильно повлиять на вероятность появления деменции. Кто больше всего подвержен этому недугу?

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