Эффективное средство: как виагра защищает от развития слабоумия

Circulation Research: виагра может защитить от развития старческого слабоумия
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
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Все дело в кровеносных сосудах?
Виагра может защитить человека от развития старческого слабоумия — то есть, деменции. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовав данные своего исследования в научном журнале Circulation Research.
Ученые указали, что секрет кроется в кровеносных сосудах головного мозга. Медики из Оксфордского университета уверены, что лекарства от эректильной дисфункции усиливают приток крови к мозгу человека, что положительно сказывается не только на когнитивных способностях, но и на кровеносных сосудах мозга.
К подобным результатам ученые пришли после трехнедельного эксперимента, где пациенты после инсульта с ранними признаками сосудистой деменции получали лекарственное средство виагра (силденафил).
В итоге ученые подчеркнули, что подобные лекарственные средства могут эффективно защищать от развития деменции. Более того, они также способны снизить риск развития инсульта и мозгового кровотечения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что отдельные черты личности человека могут сильно повлиять на вероятность появления деменции. Кто больше всего подвержен этому недугу?
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