«Хочу быть девочкой и создавать семью» — Сысоева рассказала о замужестве

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 99 0

Актриса Надежда Сысоева готова создать семью с Сашей Стоуном

«Хочу быть девочкой и создавать семью» — Сысоева рассказала о замужестве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова;

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Знаменитость познакомилась с Сашей Стоуном в конце прошлого года — звезды случайно встретились во дворе дома.

Знаменитая актриса Надежда Сысоева состоит в счастливых отношениях с блогером и спортсменом Сашей Стоуном. Поклонники пары продолжают гадать: когда же знаменитости выйдут на «новый» уровень и порадуют фанатов добрыми новостями? Завесу тайны личной жизни звезда шоу Comedy Woman приоткрыла на съемках программы с Ляйсан Утяшевой.

Как призналась Сысоева, очень долго она стремилась развить свою карьеру — мечтала о шикарной квартире, большом количестве съемок с опытными режиссерами и популярности. В свои 39 лет она, несомненно, достигла многого. Теперь же артистке не достает простого и тихого семейного счастья, которое она желает обрести со Стоуном.

«Когда появляется своя квартира, свой домик, ты расслабляешься. Теперь я сделала все глобальные вещи, которые 15 лет назад запланировала: чтобы карьера, чтобы сниматься в сериалах крутых режиссеров, купить квартиру в Москве. Вот я все это сделала. А теперь я хочу просто расслабляться, быть девочкой и создавать семью», — сказала Надежда.

О предложении руки и сердца актриса старается не фантазировать. Она уверена, что это — «вещь для двоих». По ее мнению, любое предложение выйти замуж за любимого мужчину будет «лучшим». Главное, что она уже готова к замужеству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сысоева пообещала показать красоты родного Красноярска Саше Стоуну.

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