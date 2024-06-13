Депутат Госдумы Алексей Езубов устроил ДТП в Подмосковье

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 43 0

В данный момент он доставлен в Красногорскую районную больницу.

Депутат Госдумы Алексей Езубов устроил ДТП в Подмосковье

Фото: Telegram / Приемная АЛЕКСЕЯ ЕЗУБОВА / priemnaya_ezubov

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Депутат Государственный Думы V, VK, VII и VIII созывов Алексей Езубов попал в ДТП в городе Истра в Подмосковье. Источник 5-tv.ru сообщил, что в происшествии пострадали два человека после того, как Езубов выехал на встречную полосу движения.

В данный момент 76-летний депутат доставлен в Красногорскую районную больницу с различными травмами, медики отпустили его на стационарное лечение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мчащийся на огромной скорости Maserati сняли на видео перед наездом на детей. Сбивший двух детей пьяный водитель разогнался на своем спорткаре до 200 километров в час.

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