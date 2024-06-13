Блогер и журналист Александр Макашенец* объявлен в розыск

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Его ищут по уголовной статье.

Блогер и журналист Александр Макашенец* объявлен в розыск

Фото: Instagram** / makashenets

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*. Эта информация следует из базы данных ведомства.

«Александр Юрьевич Макашенец, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой конкретно уголовной статье разыскивается Макашенец.

Александр Макашенец был внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов в феврале 2022 года. У него есть свой YouTube-канал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*. По некоторой информации, причиной могли стать ее высказывания, касающиеся дискредитации Вооруженных сил России.

* — внесены в реестр иноагентов в России

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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