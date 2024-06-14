Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

На что следует обратить внимание на новой неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 17 по 23 июня 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Непростая неделя с летним солнцестоянием и днем потери! Очень важная с точки зрения глобальных энергий и крайне сложная для любого вида ян активности.
Зато хороша для отдыха, прогулок на свежем воздухе, переосмысления достигнутого и постановки новых целей. Активных дней в этой неделе скорее нет. Если у вас будут какие-то важные дела — лучше оставить их до субботы и воскресенья.
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Понедельник, 17 июня 2024 года
День Водной Крысы
Ой, такой лучше переждать! День не просто конфликтный или негативный. Помимо того, что он идет против энергий месяца, это еще и день потери — все дела и инициативы этого дня обернутся пустой тратой времени.
Если у вас есть возможность перенести все важные дела с этого дня, обязательно это сделайте. Лучше всего в такое время отдыхать!
Даже покупки в этот день рискуют обернуться пшиком. Поэтому теряйте время осознанно — отдыхайте. Как шутят в интернете: «Пойду посплю, так от меня меньше вреда»
Совет дня: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений
Вторник, 18 июня 2024 года
День Водного Быка
Энергетика дня позитивная и спокойная, рывков и бурных стартов выдержать не сможет. Активность в этот день может привести к проблемам юридического характера, болячкам и нежелательным результатам.
Постарайтесь провести время за рутинными незначительными делами. Структура этого дня также подсказывает, что перенапрягаться в этот день не стоит. Медицинские вопросы получат поддержку, переговоры пройдут удачно. Благоприятное время для планирования.
Совет дня: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью и сосредоточьтесь на том, что для вас важно.
Среда, 19 июня 2024 года
День Деревянного Тигра
Создает большой контраст к предыдущему дню: если потрудиться или сделать что-то поистине важное в этот день, в течение 60-120 дней получите какой-то существенный бонус в области финансов и/или здоровья — обязательно запланируйте что-то значимое на этот день.
Поскольку целая плеяда звезд будет вас поддерживать — и небесный, и земной императоры. Золотая карета. Нефритовый зал. Дела, которым вы заложите основание в этот день, закончатся позитивными результатами и вероятно прибылью.
Маленькая кляксочка может помешать только в одном направлении этого дня — звезда болячек может внести коррективы в диагнозы врачей или ход обследований или медицинских операций. Так что визит к врачу перенесите на другое время.
Совет дня: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.
Четверг, 20 июня 2024 года
День Деревянного Кролика
Еще один день, который следует освободить от дел. Помимо того, что здесь оказывается пустота, негативная звезда красного феникса zhu que, абордажного крюка guo chen, это еще и последний день янского полугодия.
Канун летнего солнцестояния. С декабря день прибавлял часы, ночь отступала, давая нам больше бодрости, роста, активности. Самый последний день янского, активного полугодия получается очень слабенький.
И дела, начатые в такой день получатся слабенькие, поэтому лучше всего посвятить его очищению, освобождению, расхламлению. К тому же, это день болезней — начинать лечение в такой день не рекомендуется.
Совет дня: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.
Пятница, 21 июня 2024 года
День Огненного Дракона
Собирает лучшие звезды, однако из-за солнцестояния для важных дел не подходит совершенно. Это отличное время для практики — выделите хотя бы 20 минут в этом дне для себя, подумайте о том, к чему хотели бы прийти в ближайшие полгода, что могло бы вас порадовать, какие желания хотите исполнить за это время.
Финальную фазу переговоров и запуск проекта лучше перенести на другой день.
Совет дня: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.
Суббота, 22 июня 2024 года
День Огненной Змеи
Нейтральный день который подойдет для рутинных занятий.
Структура дня правильный обман обещает дать поддержку в бизнесе, перемещениях и заключении брачного союза. Но лучше всего такой день посвятить саморазвитию из-за отсутствия поддерживающих звезд.
Совет дня: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.
Воскресенье, 23 июня 2024 года
День Каменной Лошади
День попадает в превосходную структуру дракон поворачивает голову, которая дает медленный старт и убедительный прогресс. И кроме того, сулит признание сверху. Это может немного сгладить отсутствие позитивных звезд в этом дне. Я бы назвала его умеренно позитивным.
Совет дня: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.
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