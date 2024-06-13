Бывший глава ВМС и замкомандующего Нацгвардии Украины объявлены в розыск в РФ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 16 0

В базе МВД появились соответствующие карточки.

Бывший глава ВМС и замкомандующего Нацгвардии Украины объявлены в розыск в РФ

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Бывшего командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Сергея Гайдука и экс-первого заместителя командующего Нацгвардии страны Владимира Кондратюка объявили в розыск в РФ по уголовной статье. Соответствующие карточки размещены в базе розыска МВД России.

«Кондратюк Владимир Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в карточке экс-первого заместителя командующего Нацгвардии Украины. Такая же карточка заведена на Гайдука.

Однако, по какой конкретно статье они разыскиваются, не уточняется.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения Кондратюку и Гайдуку. Уточнялось, что в то время, когда оии нахождились в должностях, совершались обстрелы ЛНР и ДНР. Пострадали 166 человек, разрушены около 60 гражданских объектов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России.

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