Глава «Росатома» заявил о стремлении многих стран сотрудничать с Россией: «Мы единственные»
Глава «Росатома» Лихачев заявил о стремлении ряда стран сотрудничать с Россией
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Российская госкорпорация уже присутсвует в 70 странах. Вскоре их число может вырасти до сотни.
Число желающих развивать отношения с Россией стран за два года не сократилось. Об этом рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с 5-tv.ru.
По его словам, корпорация сотрудничает со многими иностранными государствами.
«Мы официально присутствуем в 70 странах, и около 30 стран примерно находятся с нами в стадии переговоров о возобновлении работ», — сообщил Алексей Лихачев.
Он отметил, что это «арифметическое» большинство стран планеты — примерно 4/5 населения Земли.
Алексей Лихачев также заявил, что «Росатом» является уникальной корпорацией и объяснил почему:
«Мы единственные на планете, кто полностью управляет всеми ядерными компетенциями», — сообщил глава «Росатома».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Росатом» готовит к отгрузке детали энергоблока для китайской АЭС.
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