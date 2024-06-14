Глава «Росатома» заявил о стремлении многих стран сотрудничать с Россией: «Мы единственные»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 32 0

Глава «Росатома» Лихачев заявил о стремлении ряда стран сотрудничать с Россией

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Российская госкорпорация уже присутсвует в 70 странах. Вскоре их число может вырасти до сотни.

Число желающих развивать отношения с Россией стран за два года не сократилось. Об этом рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, корпорация сотрудничает со многими иностранными государствами.

«Мы официально присутствуем в 70 странах, и около 30 стран примерно находятся с нами в стадии переговоров о возобновлении работ», — сообщил Алексей Лихачев.

Он отметил, что это «арифметическое» большинство стран планеты — примерно 4/5 населения Земли.

Алексей Лихачев также заявил, что «Росатом» является уникальной корпорацией и объяснил почему:

«Мы единственные на планете, кто полностью управляет всеми ядерными компетенциями», — сообщил глава «Росатома».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Росатом» готовит к отгрузке детали энергоблока для китайской АЭС.

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