Росатом готовит к отгрузке детали энергоблока для китайской АЭС

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На заводе «Атоммаш» создали корпус реактора и два парогенератора для станции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

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Укрепляют сотрудничество и программы по развитию энергетики.
Сегодня Росатом отгружает корпус генератора и комплект парогенераторов для Тяньваньской АЭС. Построили их на заводе «Атоммаш» в Волгодонске и уже к концу месяца детали должны отправить в Китай.

Тяньваньскую атомную стацию возводят по новейшему российскому проекту. Корреспондент «Извести» Борис Карягин о строительстве самой крупной АЭС в мире

Сборка, гидравлические и вакуумные испытания главных составляющих атомного сердца заняли 450 дней. С этими работами не спешат — от них зависит безопасность всей станции.

Корпус реактора и парогенераторы проходят многоэтапную систему контроля качества. К примеру, сварные соединения проверяют на трещины и коррозию металла. Кольцевые швы реактора проходят рентгенконтроль.

С каждой новой очередью российские атомщики совершенствуют системы безопасности реакторных установок. Седьмой и восьмой энергоблоки выдержат отключения электричества, цунами и даже землетрясение.

Длина корпуса реактора — 13 метров. Диаметр — 4,5 метра. Вес — 320 тонн. Он выполнен из безникелевой стали. Ему не страшны ни радиация, ни высокие температуры. Парогенераторов в реакторной установке будет четыре. Длина каждого 15 метров, диаметр четыре метра, вес 340 тонн.

Партия парогенераторов и корпус предназначены для восьмого энергоблока станции Тяньвань. Вместе с седьмым они обеспечат электричеством больше 200 тысяч семей. Сейчас в портфеле госкорпорации Росатом 33 заказа на возведение станций в десяти странах.

«В этом году есть планы по реализации оборудования для наших индийских партнеров. И сейчас на производстве во всю разворачивается изготовление оборудования для Египта», — рассказал директор завода «Атоммаш» Максим Жидков.

После пуска седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньская станция станет самой крупной АЭС в мире.

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