Так опасно? Как на здоровье влияет просмотр телевизора

Соответствующий эксперимент провели еще 20 лет назад.

Более 45 тысяч пожилых людей приняли участие в эксперименте, который начался еще в 1992 году. Его организовали ученые из Медицинского университета Вэньчжоу. Им удалось выяснить, влияет ли просмотр телевизора на здоровье человека. Их исследование опубликовали на портале JAMA Network Open.

На протяжении 20 лет ученые собирали и изучали данные добровольцев о рационе, физической активности и времени, которое люди провели перед телевизором. Исследователям важно было понять влияние различных факторов на здоровье человека.

Оказалось, что просмотр телевизора влияет на здоровье, особенно с течением лет. Если заменить это действие на легкие упражнения, то вероятность здорового старения после 70 лет увеличивается на 8%, а если соблюдать режим умеренных тренировок, то на 28%.

Люди, проводящие много времени перед экраном, чаще склонны к проблемам со сном. Некоторые регулярно едят сладкое, углеводы и жирную пищу, а уж эти привычки могут привести к ожирению и нарушить работу сердца и сосудов.

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