Так опасно? Как на здоровье влияет просмотр телевизора

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

JAMA: привычка сидя смотреть телевизор угрожает здоровому долголетию

Так опасно? Как на здоровье влияет просмотр телевизора

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соответствующий эксперимент провели еще 20 лет назад.

Более 45 тысяч пожилых людей приняли участие в эксперименте, который начался еще в 1992 году. Его организовали ученые из Медицинского университета Вэньчжоу. Им удалось выяснить, влияет ли просмотр телевизора на здоровье человека. Их исследование опубликовали на портале JAMA Network Open.

На протяжении 20 лет ученые собирали и изучали данные добровольцев о рационе, физической активности и времени, которое люди провели перед телевизором. Исследователям важно было понять влияние различных факторов на здоровье человека.

Оказалось, что просмотр телевизора влияет на здоровье, особенно с течением лет. Если заменить это действие на легкие упражнения, то вероятность здорового старения после 70 лет увеличивается на 8%, а если соблюдать режим умеренных тренировок, то на 28%.

Люди, проводящие много времени перед экраном, чаще склонны к проблемам со сном. Некоторые регулярно едят сладкое, углеводы и жирную пищу, а уж эти привычки могут привести к ожирению и нарушить работу сердца и сосудов.

Ранее 5-tv.ru публиковал восемь скрытых вещей в доме, которые «забирают» молодость.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

10:21
Так опасно? Как на здоровье влияет просмотр телевизора
10:04
Григорий Лепс составил завещание: кому достанутся миллионы народного артиста
9:48
«Грузинский легион»* признали террористическим в России
9:39
«Под вопросом»: Райдос раскрыла подробности отношений Муцениеце и Кологривого
9:34
«Сложнее одурманить»: Небензя об изменении отношения стран к конфликту на Украине
9:23
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки дали концерт в Брюсселе

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака