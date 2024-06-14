Есть пострадавшие: в Кемеровской области произошло ДТП со школьным автобусом

Правоохранители организовали проверку.

Авария с участием школьного автобуса произошла на 132-м километре автодороги «Кемерово — Новокузнецк». Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов выехал на место происшествия, чтобы координировать работу сотрудников правоохранительных органов.

Полиция Кузбасса устанавливает обстоятельства, при которых случилось ДТП. Об этом заявили в Telegram-канале ведомства. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД.

«Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в результате столкновения автомобиля Toyota Corolla и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести. Более подробная информация уточняется», — написали в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.

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