Есть пострадавшие: в Кемеровской области произошло ДТП со школьным автобусом
В Кемеровской области произошло ДТП со школьным автобусом
Фото: Telegram / Полиция Кузбасса / gumvd42
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правоохранители организовали проверку.
Авария с участием школьного автобуса произошла на 132-м километре автодороги «Кемерово — Новокузнецк». Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов выехал на место происшествия, чтобы координировать работу сотрудников правоохранительных органов.
Полиция Кузбасса устанавливает обстоятельства, при которых случилось ДТП. Об этом заявили в Telegram-канале ведомства. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД.
«Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в результате столкновения автомобиля Toyota Corolla и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести. Более подробная информация уточняется», — написали в сообщении.
Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат Госдумы Алексей Езубов устроил ДТП в Подмосковье.
Читайте также
94%
-0.81 94.83
-0.91
Нашли ошибку?