Почти насквозь: юрист «насадила на шампур» свою коллегу в Забайкальском крае

Драка на корпоративе с шашлыками в Чите чуть не закончилась трагедией.

Жительница Забайкальского края напала на свою коллегу и несколько раз проткнула ее шампуром. Об этом сообщает пресс-служба Читинского районного суда.

По данным ведомства, причиной конфликта стала музыкальная колонка, которую женщины не смогли поделить.

«На почве словесной ссоры, находясь в мангальной зоне, двумя разными шампурами, сменив один на другой, нанесла потерпевшей удары в голову, в правую голень, в щечную область лица справа, в область левого подреберья и один проникающий удар в брюшную полость», — рассказал помощник судьи.

Сообщается, что после нападения женщина не успокоилась и продолжала оскорблять раненую коллегу, угрожая окончательной расправой. Оттаскивать ее пришлось супругу.

В суде медики, оказывающие помощь пострадавшей, сообщили, что ранения были глубокие и практически сквозные.

Известно, что подсудимая имеет юридическое образование. Она приговорена к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Также суд обязал ее выплатить пострадавшей компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

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