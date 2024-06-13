«Наговорила гадостей»: Успенская нахамила Пригожину из-за конфликта с Киркоровым

Каким образом между враждующими звездами оказался продюсер?

Любовь Успенская нахамила Иосифу Пригожину, который пытался выступить в качестве миротворца в ее конфликте с Филиппом Киркоровым. Об этом сообщил Александр Добровинский в беседе с изданием KP.RU.

«Мне позвонил Иосиф Пригожин и рассказал, как он пытался поговорить с Любой Успенской, и что из этого вышло. Иосиф всегда выступал за мир внутри шоу-бизнеса, и с таким призывом он обратился к Любе Успенской — чтобы она помирилась с Филиппом Киркоровым. Но, видимо, ей очень нужен пиар — поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно», — рассказал адвокат Киркорова.

Добровинский отметил, что Киркоров давно уже забрал бы иск, если бы Успенская решилась спокойно поговорить с ним и извиниться за оскорбления.

Конфликт между звездами разгорелся несколько месяцев назад после того, как певица обвинила Киркорова в женоненавистничестве.

Это глубоко возмутило короля эстрады. Он подал на нее в суд, требуя в качестве компенсации десять миллионов рублей. В ответ исполнительница подала аналогичный иск на ту же сумму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Николаев потребовал от известного блогера 1,5 миллиона рублей за использование его песни.