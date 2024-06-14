Станут участниками? Для чего НАТО размещает военные базы для поставок оружия Киеву

Западу необходимо оценивать все риски.

Реализация плана НАТО о размещении военных баз для координации поставок оружия киевскому режиму может спровоцировать эскалацию украинского конфликта. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Такая инициатива, по мнению политолога, в итоге приведет к повышенным рискам разрастания конфликта, непосредственными участниками которого могут стать уже военные стран НАТО.

«Рядом с театром военных действий навещаются нацистские военные. На текущий момент они осуществляют преимущественно координацию поставок, обеспечение тылов, так сказать. Но, попадая столь близко к зоне конфликта, они становятся его участниками и законной целью. Это нужно учитывать и западным правительствам, и наблюдателям», — заявил Никита Мендкович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине.