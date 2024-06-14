«Как прежде уже не будет»: Путин об изменениях в мировой политике и экономике

Президент выступил на встрече с руководством МИД России.

Мир сегодня стремительно меняется. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о глобальной политике и экономике.

По словам российского лидера, выступившего на встрече с руководством МИД России, как прежде уже не будет. Вперед выходят страны Глобального Юга и Востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Государства стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности.

«На основе новой политической экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс. Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, усилия России по «высвечиванию» лицемерия и «двойных стандартов» стран Запада по конфликту на Украине не напрасны. Мир меняет свое отношение к ситуации.