Собянин поздравил московских школьников с победой на международной олимпиаде

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Олимпиада имени Авиценны состояла из двух туров — теоретического и практического.

Собянин поздравил московских школьников с победой на международной олимпиаде

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, которая прошла в Казахстане. Всего москвичи получили три золотые и одну серебряную медаль. Победителями стали школьницы Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова, «серебро» завоевал Захар Дегтяренко, сообщил мэр столицы в своем телеграм-канале.

«Наша страна впервые принимала участие в интеллектуальном состязании, которое прошло в Узбекистане. За победу боролись школьники из стран ШОС и БРИКС. Россию представляли восемь участников, четверо из них — москвичи», — написал Сергей Собянин.

Олимпиада имени Авиценны состояла из двух туров — теоретического и практического. Для победы школьникам пришлось продемонстрировать глубокие знания в сферах молекулярной и эволюционной биологии, биоинформатике, биохимии и других дисциплинах.

Как напомнил Сергей Собянин, столичные старшеклассники также успешно выступили и на Всероссийской олимпиаде школьников по биологии: они получили 12 дипломов победителей и 49 дипломов призеров.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

19:29
Пропали пульс и дыхание: девочка умерла в самолете от «неизвестной болезни»
19:13
Новые технологии: как нейросети помогают подготовиться к школьным экзаменам
18:57
Станут участниками? Для чего НАТО размещает военные базы для поставок оружия Киеву
18:41
Пик сезона не только осень: какие грибы можно собирать уже в середине июня
18:25
«Он очень умный»: раскрылось, о чем говорил Трамп с Нурмагомедовым
18:16
«Это уже добрая традиция»: Звезды на празднике мороженого

Сейчас читают

Подъезд жилого дома обрушился после атаки ВСУ на Белгородскую область
Мошенник обманул отца Филиппа Киркорова на 3,5 миллиона рублей
Никакого спокойствия: ТОП-6 причин, почему пары ссорятся в отпуске
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака