Собянин поздравил московских школьников с победой на международной олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, которая прошла в Казахстане. Всего москвичи получили три золотые и одну серебряную медаль. Победителями стали школьницы Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова, «серебро» завоевал Захар Дегтяренко, сообщил мэр столицы в своем телеграм-канале.

«Наша страна впервые принимала участие в интеллектуальном состязании, которое прошло в Узбекистане. За победу боролись школьники из стран ШОС и БРИКС. Россию представляли восемь участников, четверо из них — москвичи», — написал Сергей Собянин.

Олимпиада имени Авиценны состояла из двух туров — теоретического и практического. Для победы школьникам пришлось продемонстрировать глубокие знания в сферах молекулярной и эволюционной биологии, биоинформатике, биохимии и других дисциплинах.

Как напомнил Сергей Собянин, столичные старшеклассники также успешно выступили и на Всероссийской олимпиаде школьников по биологии: они получили 12 дипломов победителей и 49 дипломов призеров.