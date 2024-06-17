В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 53 0

FT: Adidas расследует обвинения в коррупции на миллионы евро

В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Старших сотрудников китайского филиала фирмы обвиняют в превышении своих полномочий.

Немецкая компания по производству обуви и одежды Adidas начала расследование из-за обнародованной информации о многомиллионном взяточничестве в китайском филиале фирмы. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оказывается, в сети появилось анонимное письмо работников китайского филиала. Они утверждают, что старшие по должности сотрудники пользовались своим положением, получая «миллионы наличными от поставщиков» или недвижимость и другие физические объекты.  Также они использовали в личных целях маркетингый бюджет компании на сумму 250 миллионов евро в год. При переводе на российские рубли получается около двух миллиардов рублей.

На данный момент известно, что ни один из указанных в письме людей не был отправлен в принудительный отпуск на время расследования. Объяснялось это отсутствием веских доказательств у авторов анонимного письма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Германии начался следующий этап судебных разбирательств между брендами Adidas и Nike.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака