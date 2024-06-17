В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро
FT: Adidas расследует обвинения в коррупции на миллионы евро
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Старших сотрудников китайского филиала фирмы обвиняют в превышении своих полномочий.
Немецкая компания по производству обуви и одежды Adidas начала расследование из-за обнародованной информации о многомиллионном взяточничестве в китайском филиале фирмы. Об этом сообщило издание Financial Times.
Оказывается, в сети появилось анонимное письмо работников китайского филиала. Они утверждают, что старшие по должности сотрудники пользовались своим положением, получая «миллионы наличными от поставщиков» или недвижимость и другие физические объекты. Также они использовали в личных целях маркетингый бюджет компании на сумму 250 миллионов евро в год. При переводе на российские рубли получается около двух миллиардов рублей.
На данный момент известно, что ни один из указанных в письме людей не был отправлен в принудительный отпуск на время расследования. Объяснялось это отсутствием веских доказательств у авторов анонимного письма.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Германии начался следующий этап судебных разбирательств между брендами Adidas и Nike.
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