«Он умирает»: Такер Карлсон рассказал о состоянии Джо Байдена

По мнению журналиста, американскому президенту бессмысленно переизбираться на новый срок.

Жизнь Джо Байдена не продлится долго. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на видео, которое вышла на его сайте TCN.

Такер назвал Байдена «живым трупом» и посетовал, что им управляют представители демократической партии, а он сам лишь удобное для нужных дел лицо.

«Байден никого не волнует как личность. Вероятно, я больше забочусь о Байдене как о личности, чем его собственная партия только потому, что я хочу заботиться о людях», — сказал Карлсон в эфире своего шоу.

Он отметил, что попытка Байдена переизбираться на новый срок не более, чем простой фарс. Очевидно, что человек в его возрасте и состоянии не способен самостоятельно управлять страной, тем более в достаточно напряженной политической обстановке, которая царит в мире.

Такера волнует и то, что представители партии Байдена не заботятся о нем и не интересуются его состоянием, что может значительно сократить ему годы жизни.

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