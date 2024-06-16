Спикер бизнес-тренинга в Одессе отказался переходить на украинский язык

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 99 0

Участникам мероприятия, требовавшим говорить на мове, пришлось покинуть зал.

Спикер бизнес-тренинга в Одессе отказался переходить на украинский язык

Фото: Сазончик Константин / ТАСС

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Спикера бизнес-тренинга в Одессе, отказавшегося переходить на украинский язык, поддержали овациями. Об этом пишет «Страна.ua».

«Языковой скандал в Одессе. На бизнес-ивенте несколько участников стали перебивать спикера, который говорил на русском, и требовать, чтобы он перешел на украинский. Он отказался, участники мероприятия его позицию поддержали овациями», — говорится в Telegram-канале издания.

Более того, требовавшим от спикера говорить на украинском, пришлось в итоге покинуть зал. После того как они заявили, что им нужен переводчик, им посоветовали просто удалиться. Сам бизнес-тренер объяснил, что ему проще говорить на русском языке.

Мода на украинский язык сходит на нет в Незалежной. Наиболее показательно это демонстрируют местные блогеры, массово переходя с мовы на русский язык.

Эксперты объясняют это тем, что говорить на украинском языке становится на Украине признаком «идеологической упертости». Кроме того, для блогеров это еще и вопрос заработка, ведь переход на русский язык — это единственная возможность сохранить и расширить свою аудиторию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как запрет на использование русского языка на Украине привел к геноциду.

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