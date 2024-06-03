Мова не в моде: почему украинские блогеры массово переходят на русский язык

Эксперты отмечают, что говорить на украинском языке становится в Незалежной признаком «идеологической упертости».

Мода на украинский язык сходит на нет в Незалежной, и местные блогеры, как некий барометр общества, демонстрируют это наиболее показательно, переходя всей «тусовкой» с мовы на русский язык.

В беседе с 5-tv.ru декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов отметил, что на Украине сейчас наблюдается процесс противоположный украинизации языковой сферы, начавшейся там после госпереворота в 2014 году.

Тогда в Незалежной в патриотическом угаре происходил массовый переход официальных лиц и СМИ на мову. Хотя, как показала практика, многие слабо этим языком владели. Это наглядно демонстрировали тот же мэр Киева Виталий Кличко и другие руководители, а также представители украинской прессы и творческой интеллигенции.

«Многие с 2014 года, а особенно с 2022-го, старались „размовлять мовою“, чтобы продемонстрировать свой патриотический настрой. Но постепенно этот патриотический угар в украинском обществе проходит, его сменяют разочарование и боль утрат от противостояния с Россией. Поэтому сейчас быть этаким стопроцентным украинским патриотом, особенно в богемной тусовке, что называется, не комильфо. Это считается признаком идеологической упертости. Поэтому происходит переход с мовы обратно на русский язык», — пояснил Шатилов.

Политолог напомнил, что образованная часть украинского общества всегда говорила на русском языке в быту и на работе. Поэтому принудительный перевод на мову для многих стал очень тяжелым испытанием. Тем более что украинский язык неоднородный и насчитывает несколько разновидностей и диалектов. К примеру, суржик юго-востока значительно отличается от языка центральной Украины, а тот, в свою очередь, имеет мало общего с мовой Западенщины.

«Поэтому для многих русский язык остается языком межнационального и межрегионального общения. От этого происходит возврат на русский язык, как более понятный, удобный инструмент коммуникации», — отметил Шатилов.

Что касается украинских блогеров, то для них это еще и вопрос заработка, ведь переход на русский язык — это единственная возможность сохранить и расширить свою аудиторию, добавил политолог.

«Понятно, что если они перейдут на украинскую мову, то потеряют большую часть аудитории. Причем живущую не только в России, но и в других бывших советских республиках. В той же самой Белоруссии практически все говорят на русском языке даже на западе страны. Да и в Казахстане, Узбекистане и многих других государствах постсоветского пространства русский язык до сих пор популярен и является де-факто основным», — подчеркнул политолог.

В свою очередь филолог Сергей Кузнецов назвал возврат украинских инфлюенсеров к русскому языку естественным процессом, так как русский язык гораздо более распространен.



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«Русский язык — международный, его знают все — от жителей стран бывшего СНГ до тех, кто выехал в другие страны мира. Понятно, что русский язык доступен большему количеству людей. Его знают приблизительно 250 миллионов человек, а украинский язык в лучшем случае 40 миллионов. Его знают даже не все жители Украины. Это все и определяет», — пояснил Кузнецов.

В подтверждение он привел показательный пример: когда недавно к главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехали журналисты из стран СНГ на интервью, он говорил с ними по-русски, а не по-украински.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал перейти от «оборонительной» к «натуральной украинизации» населения страны. Он потребовал, чтобы русский язык окончательно исчез из обихода украинских телеканалов и других СМИ в течение ближайших трех месяцев.