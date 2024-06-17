Россия обогнала США по поставкам газа в Европу впервые за два года

Поставки российского газа в Европу в мае превысили экспорт «голубого топлива» из США впервые почти за два года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.

В публикации уточняется, что поставки трубопроводного и сжиженного газа из России составили 15% от всего импорта в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

При этом доля американского СПГ в мае достигла лишь 14% от всех поставок газа в Европу, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.

Издание также отмечает общий рост европейского импорта российского СПГ, несмотря на то что ряд стран ЕС настаивают на введении против него санкций. Так, Германия и Чехия в конце мая предложили Евросоюзу прекратить поставки энергоресурсов из России ради «защиты суверенитета» стран-участниц блока. При этом Берлин и Прага призвали создать рабочую группу высокого уровня для постепенного, а не резкого отказа от поставок энергоресурсов из России.

Кроме сжиженного природного газа и нефти речь идет и о ядерных материалах. Предложение прозвучало на фоне публикации данных о том, что поставки газа из России в Европу с начала 2024 выросли на 21%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Евросоюза утвердил реформу газового рынка, которая позволит Еврокомиссии с 2026 года приостанавливать поставки СПГ и природного газа из России и Белоруссии.