Ученые: опасно не только употребление алкоголя, но и кратковременный от него отказ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 211 0

В США заявили о вреде кратковременного отказа от алкоголя

Ученые: опасно не только употребление алкоголя, но и кратковременный от него отказ

Фото: www.globallookpress.com / Uli Deck

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На Западе исследовали последствия для организма при регулярном употреблении спиртного и временном воздержании от возлияний.

Отказ от спиртного на короткое время может не только принести пользу организму, но и навредить ему — уж лучше полностью исключить спиртное. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на исследования ученых из Национального института здоровья США.

В эксперименте приняли участие три группы людей — не употребляющие алкогольные напитки совсем, постоянно пьющие и те, кто отказался от возлияний на короткое время.

Сделав ряд медицинских тестов врачи отметили негативные симптомы, которые испытывали участники эксперимента из второй и третьей групп. У злоупотребляющих спитным нередко наблюдалось расстройство кишечника, нарушение его микрофлоры, а те, кто решил бросить пить на время демонстрировали признаки депрессии, страдали от повышенной тревожности, которая отчасти стала причиной и расстройства сна. У фокус-группы также отмечалось появление разного рода фобий

Ведущие здоровый образ жизни не демонстрировали негативных симптомов.

Ранее 5-tv.ru писал, как распознать алкогольный панкреатит.

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