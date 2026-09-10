Чай оказался не таким безобидным: ученые нашли связь между напитком и раком

IJC: горячий чай и кофе связали с повышенным риском рака пищевода

Британские ученые выяснили, что привычка пить обжигающе горячие напитки может быть связана с увеличением вероятности развития одного из видов рака пищевода. Результаты работы опубликованы в International Journal of Cancer.

Исследователи изучили данные около 980 тысяч взрослых участников двух крупных медицинских проектов и на протяжении нескольких лет отслеживали состояние их здоровья.

Ученые обнаружили, что у людей, предпочитавших очень горячие напитки, риск развития плоскоклеточного рака пищевода был более чем в три раза выше по сравнению с теми, кто выбирал теплые напитки.

При этом у участников, которые пили просто горячие напитки, вероятность заболевания была почти в два раза выше.

Авторы работы также отметили, что количество напитков имеет значение. У людей, которые выпивали шесть и более горячих напитков в день, риск развития этого вида рака оказался на 71% выше, чем у тех, кто употреблял меньшее количество.

«Это крупнейшее исследование на сегодняшний день, и оно действительно добавляет доказательств того, что употребление очень горячих напитков может увеличить риск развития этого типа рака», — заявила ведущий автор исследования Керен Папье.

Специалисты связывают эффект с тем, что горячие жидкости могут повреждать клетки слизистой оболочки пищевода и провоцировать воспалительные процессы. При этом ученые подчеркнули, что общий риск развития рака пищевода остается относительно невысоким.

Исследователи уточнили, что под «очень горячими» напитками обычно понимаются жидкости температурой выше 65 градусов. Чтобы снизить потенциальный риск, эксперты советуют дать чаю или кофе немного остыть перед употреблением.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.