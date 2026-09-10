Чай оказался не таким безобидным: ученые нашли связь между напитком и раком

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Некоторым людям придется пересмотреть свои ежедневные привычки.

Опасно ли пить очень горячий чай или кофе: риск рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

IJC: горячий чай и кофе связали с повышенным риском рака пищевода

Британские ученые выяснили, что привычка пить обжигающе горячие напитки может быть связана с увеличением вероятности развития одного из видов рака пищевода. Результаты работы опубликованы в International Journal of Cancer.

Исследователи изучили данные около 980 тысяч взрослых участников двух крупных медицинских проектов и на протяжении нескольких лет отслеживали состояние их здоровья.

Ученые обнаружили, что у людей, предпочитавших очень горячие напитки, риск развития плоскоклеточного рака пищевода был более чем в три раза выше по сравнению с теми, кто выбирал теплые напитки.

При этом у участников, которые пили просто горячие напитки, вероятность заболевания была почти в два раза выше.

Авторы работы также отметили, что количество напитков имеет значение. У людей, которые выпивали шесть и более горячих напитков в день, риск развития этого вида рака оказался на 71% выше, чем у тех, кто употреблял меньшее количество.

«Это крупнейшее исследование на сегодняшний день, и оно действительно добавляет доказательств того, что употребление очень горячих напитков может увеличить риск развития этого типа рака», — заявила ведущий автор исследования Керен Папье.

Специалисты связывают эффект с тем, что горячие жидкости могут повреждать клетки слизистой оболочки пищевода и провоцировать воспалительные процессы. При этом ученые подчеркнули, что общий риск развития рака пищевода остается относительно невысоким.

Исследователи уточнили, что под «очень горячими» напитками обычно понимаются жидкости температурой выше 65 градусов. Чтобы снизить потенциальный риск, эксперты советуют дать чаю или кофе немного остыть перед употреблением.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
МЦК исполнилось десять лет: ежедневно им пользуются 600 тысяч пассажиров
19:05
Опасная обработка погреба: две пенсионерки погибли в Алтайском крае
19:00
Собянин рассказал о первой за сто лет реставрации усадьбы Кузьминки
18:53
Мантуров поручил сократить сроки восстановления НПЗ
18:50
Британия впервые признала использование спутниковой системы от SpaceX в военных целях
18:45
Небольшой, но рост: сколько россиян пойдут голосовать на предстоящие выборы

Сейчас читают

Меню на минималках: McDonald’s на Украине сократил ассортимент в ряде ресторанов
«Я стала Марией Магдалиной»: Лариса Долина причислила себя к лику святых
Джигурда потребовал деньги за свои изображения на маркетплейсе: что решил суд
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео