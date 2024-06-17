Экс-чиновник Минсельхоза задержан в Подмосковье после 12 лет розыска

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Подмосковье бывшего начальника одного из департаментов Министерства сельского хозяйства России Олега Донских. Мужчина обвиняется в крупном мошенничестве со средствами АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг». Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», — сказала она.

Предварительно установлено, что в 2007 и 2008 годах Донских вместе с сообщниками через подконтрольные им юридические лица похитили выданные «Россельхозбанком» кредиты. Они также присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб превысил два миллиарда рублей.

Соучастниками преступления являются предприниматели из Липецкой области. Их задержали и признали в 2017 году виновными. Решением суда преступники лишены свободы на срок девять и 11,5 лет.

Донских скрылся от следствия, ему заочно предъявили обвинение. Он также был объявлен в международный розыск. Уголовное дело выделено в отдельное производство. Теперь же Донских задержали, с ним проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств и соучастников его преступлений.

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