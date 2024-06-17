«Очевидные опасности»: Гросси заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ указал на повышенные риски из-за обстрелов и атак беспилотников.

Ситуация на Запорожской АЭС вызывает все большую обеспокоенность у Международного агентства по атомной энергии. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, самую очевидную опасность представляют артобстрелы и атаки беспилотников.

«Есть и другие, менее очевидные, опасности, или, по крайней мере, не столь заметные для широкой общественности, к которым относится, например, отключение ядерных источников питания или объектов внешнего энергоснабжения. Говоря более сложным языком, пропадает электричество, вы лишаетесь системы аварийного охлаждения реактора, и не то что бы немедленно случится ядерная авария, потому что ваша станция оснащена аварийными генераторами, но тем самым вы уже способны затронуть первую линию обороны», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

При этом Гросси, как и прежде, не стал напрямую обвинять Украину в обстрелах станции. На это обратили внимание и российские дипломаты. Как заявил «Известиям» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в МАГАТЭ ссылаются на отсутствие стопроцентных доказательств вины Киева, потому что дронами, атакующими АЭС, якобы может управлять вообще кто угодно.

«Но все это — до поры до времени. Я думаю, что, если эти нападения будут продолжаться, то рано или поздно доказательства появятся. И тогда гендиректору придется назвать вещи своими именами. А пока обстоятельства позволяют ему ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств», — отметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Россия контролирует Запорожскую атомную станцию с февраля 2022 года, то есть фактически с самого начала специальной военной операции. За это время Украина неоднократно обстреливала станцию. И даже в МАГАТЭ подтверждают: за два с половиной года риск нештатных ситуаций возникал на АЭС уже девять раз.