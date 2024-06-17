«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием

Недавно генсек НАТО пригрозил привести ядерный арсенал в боеготовность.

Запад «бряцает» ядерным оружием в бессильной злобе и ни за что не применит его первым. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Вадим Мингалев, комментируя угрозы генсека НАТО Йенса Столтенберга привести ядерное оружие в боеготовность.

«Несмотря на такое „бряцание“ оружием, особенно ядерным, это всего лишь пока, откровенно говоря, слова. И применять первым ядерное оружие Запад, хотя и имеет доктрину превентивного удара, особенно США, не будет», — уверен Мингалев.

По мнению политолога, западные элиты «буквально взбесили» условия мира на Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным накануне так называемой «мирной конференции» в Швейцарии.

«Соответственно, ситуация сложилась таким образом, что сделать что-то в отместку они не могут, и чтобы просто до точки кипения довести ситуацию, как раз и разыгрывается вот эта ядерная карта», — указал Мингалев.

Столтенберг в интервью британскому изданию Telegraph пригрозил привести ядерное оружие альянса в боевую готовность. Он не уточнил количество боеголовок, которое должно быть приведено в рабочее состояние, отметив, что сейчас идут консультации по этому вопросу.

Действия НАТО генсек объяснил якобы растущей угрозой со стороны России, Китая и Северной Кореи.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, изменит ли Россия ядерную доктрину из-за действий США.