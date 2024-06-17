Спровоцировали ДТП и выстрелили: директора рынка в Москве пытались убить его же компаньоны

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

В Подмосковье задержали пятерых подозреваемых в покушении на директора рынка

Спровоцировали ДТП и выстрелили: директора рынка в Москве пытались убить его же компаньоны

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Суд заключил подозреваемых под стражу. Следствие по данному делу продолжается, собираются доказательства.

Правоохранители задержали в Московской области пятерых подозреваемых в организации, пособничестве и исполнении покушения на убийство директора рынка в столичном районе Отрадное. Об этом сообщила пресс-служба Главного Следственного управления СК России по Подмосковью в Telegram-канале.

По данным следствия, в феврале 2024 года у одного из совладельцев рынка появился умысел на убийство компаньона, чтобы завладеть его долей в бизнесе. Тогда он отдал своему знакомому 2,5 миллиона рублей для реализации задуманного, после чего тот подыскал остальных соучастников.

Подозреваемые изучили маршрут передвижения и распорядок дня директора рынка. Для своего преступного плана они купили ВАЗ 2107. В ночь на 4 мая один из злоумышленников, двигаясь на авто в Павловском Посаде, спровоцировал ДТП с машиной потерпевшего. В дальнейшем к предпринимателю подбежал другой соучастник выстрелил в него несколько раз, попадания пришлись в шею и руку. Затем нападавшие скрылись, а мужчине оказали помощи приехавшие на машине скорой помощи медики.

Следователи установили круг лиц, причастных к покушению на убийство. Несколько из них были задержаны в Краснодарском крае, а другая часть — в Московском регионе.

Суд заключил подозреваемых под стражу. Следствие по данному делу продолжается, собираются и закрепляются доказательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Ростовом загорелся автомобиль с начальником штаба воинской части. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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