Опасная еда: более 120 человек обратились в Москве за медпомощью с симптомами отравления

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За медпомощью после отравления в Москве обратились более 120 человек

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Шипицин; 5-tv.ru

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Из них 30 жителей столицы находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Последние данные о массовом отравлении в Москве. Больше 120 человек обратились за медицинской помощью, 55 находятся в больнице, а 30 — в палатах реанимации, в крайне тяжелом состоянии. И уже точно известно, что все пострадавшие, у которых теперь подозрение на ботулизм, заказывали еду в одном и том же сервисе доставки. Он не работает уже сутки. Хотя по основной версии виноват не сам агрегатор, а поставщик продуктов. Все детали этой истории выяснил корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Пострадавшие ели готовые блюда с фасолью — сейчас в обороте этих товаров уже не осталось, но жителей столицы и регионов просят оставаться бдительными: новые пациенты с аналогичными симптомами отравления появились в Нижегородской области и в Казани.

Ботулизм зачастую образуется в консервах, если были нарушены условия их хранения или транспортировки. Он чрезвычайно опасен, ведь наличие опасной инфекции никак не определить зрительно. Испорченный продукт будет пахнуть как свежий, а крышка банки может быть и не вздута.

Ранее 5-tv.ru писал, как проявляется ботулизм.

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