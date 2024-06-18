Кольцо с бриллиантом за 30 миллионов: какие подарки дарит Лепс 18-летней невесте

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 561 0

Певец Григорий Лепс подарил юной невесте Авроре Кибе бриллиант за 30 миллионов

Кольцо с бриллиантом за 30 миллионов: какие подарки дарит Лепс 18-летней невесте

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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По словам артиста, избранница еще не ответила согласием на его предложение.

Народный артист РФ Григорий Лепс влюбился в 18-летнюю красавицу и потерял голову. Разница в возрасте в 40 с лишним лет его не смущает, недавно стало известно, что девушка получила предложение руки и сердца. По словам жениха, она пока не приняла решение, но согласится, скорее всего. А чтобы услышать «да» поскорее, он, видимо, и заваливает избранницу дорогими подарками.

Аврора Киба, по данным прессы, выросла в очень обеспеченной семье, и едва ли ее просто удивить. Но Лепс старается. И если преподносит цветы, то сразу несколько корзин. Да еще и для мамы и бабушки невесты не забывает подготовить букет. Счастливая Аврора хвастается презентами в соцсетях и отмечает, что избранник ухаживает, по ее мнению, как настоящий мужчина.

Особым подарком, о котором Киба не смогла умолчать, стало кольцо с бриллиантом. Стоит такое около 30 миллионов рублей. И хоть положительного ответа Григорий Лепс еще не удостоился, девушка призналась, что уже примерила обручальное кольцо.

Недавно пара стала открыто появляться на мероприятиях, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и очередной премии телеканала Муз-ТВ. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о жизни Авроры Кибы до встречи с Григорием Лепсом.

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