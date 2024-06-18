В России за незаконную выдачу гражданства можно будет сесть в тюрьму

В Уголовном кодексе РФ может появиться новая статья — за незаконную выдачу гражданства. Законопроект уже сегодня будет внесен депутатами на рассмотрение, выяснили «Известия».

В документе будет прописана ответственность за заключение фиктивных браков и за регистрацию в так называемых «резиновых» квартирах. Кроме того, будут наказывать и должностных лиц, которые за деньги оказывали содействие в сдаче экзаменов для оформления гражданства.

Предприимчивые бизнесмены могут отправиться в тюрьму на пять лет. А для чиновников предусмотрено более строгое наказание — семь лет за решеткой и штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кабинет министров поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов. Документ предполагает значительное ужесточение мер по отношению к незаконно пребывающим на территории страны иностранцам.