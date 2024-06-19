Можно ли одновременно получать средства из маткапитала и единое пособие на детей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 49 0

Получать ежемесячные выплаты из маткапитала и единое пособие можно одновременно

Можно ли одновременно получать средства из маткапитала и единое пособие на детей

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Для этого должен быть соблюден ряд условий.

Единое пособие и ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей можно получать одновременно в течение 12 месяцев — о продлении нужно заботиться самостоятельно. Издание URA.RU разобрало, кто именно может рассчитывать на подобные меры поддержки.

Единое пособие на ребенка можно получить при официальном заработке или же в случае, если есть объективные причины его отсутствия. Одна из них связана с тем, например, если у ребенка всего один родитель. Подобный факт можно подтвердить свидетельством о рождении, где мать или отец будет отсутствовать в документе — также весомым основанием будет, если папа рожденного ребенка официально не установлен.

Ежемесячных выплат из материнского капитала можно добиться в случае рождения или усыновления ребенка, но только начиная с 1 января 2020 года. Для последующих уже с той же даты, но с 2007 года. Важно учитывать, что получить выплату можно будет, только если дети получили российское гражданство при рождении.

Ежемесячные выплаты из маткапитала полагаются родителям, если их детям не более трех лет. Условия для получения выплат сразу несколько — ребенку и родителю нужно иметь гражданство России, а также проживать на территории этой страны.

Среди других весомых условий можно выделить доход семьи, который должен находиться в рамках двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе, где они проживают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как получить налоговый вычет за образование детей.

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