«Работа капиталоемкая»: Путин о строительстве мостов через Лену и на Сахалин

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Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Путин поднял вопрос возведения мостов через реку Лена и на Сахалин

«Работа капиталоемкая»: Путин о строительстве мостов через Лену и на Сахалин

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Одно из сооружений сэкономит Якутии 4,7 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин обсуждал с главой Минфина Антоном Силуановым проблему возведения моста через реку Лена. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Якутск.

Глава Якутии Айсен Николаев презентовал Путину мастер-план столицы региона. Он рассказал, что необходимо построить мост, ведь он позволит республике увеличить валовый продукт на 3%, а также снизить прямые затраты бюджета на 4,7 миллиарда рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», — сказал Путин в рамках обсуждения финансирования проекта.

Глава государства также кивком головы поддержал оценку Николаева. Кроме того, в ходе встречи с жителями Дальнего Востока Путин заявил, что проект моста на Сахалин в Якутии не забыт, его разработка продолжается.

«Это отдельная работа большая, капиталоемкая, но, тем не менее, это все не забыто и не выброшено», — заявил президент.

Он подчеркнул, что в Якутии необходимо развивать энергетические мощности и двигаться в направлении подготовки кадров, развивать образование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о рабочей поездке Владимира Путина в Якутск. В планы президента в рамках визита входят обсуждение вопросов развития Дальнего Востока и встреча с учащимися и студентами Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. После Якутска Путин отправится в еще две поездки, но за пределами России.

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