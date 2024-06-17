В Кремле раскрыли, куда Путин отправится с визитом после Якутска

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Евгения Романова
Евгения Романова 124 0

Путин с визитом посетит КНДР и Вьетнам

В Кремле раскрыли, куда Путин отправится с визитом после Якутска

Фото: Жолобов Александр./ ТАСС

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Глава российского государства не был в одной из этих стран с 2000 года.

Президент России Владимир Путин с дружественным государственным визитом посетит Северную Корею. Поездка состоится 18–19 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

«По приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Путин 18–19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в сообщении.

Сегодня отношения России и Северной Кореи переживают новый виток развития. Стоит отметить, что Владимир Путин не был в КНДР с 2000 года. Завтра же поездка в эту страну состоится после визита в Якутск. О планах Путина посетить российский город 18 июня прежде сообщили в Кремле.

После КНДР Владимир Путин отправится с государственным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Встречи планируются с ним, а также президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В рамках встречи будут обсуждаться такие темы, как «состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях». По итогам переговоров политики примут совместное заявление и подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году. В числе желающих получить статус полноправного члена в объединении — Вьетнам, Азербайджан, Белоруссия и Турция, а также другие государства.

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