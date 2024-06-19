Снижает риск смерти на 33%: в чем польза молотого и растворимого кофе для офисных сотрудников

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 79 0

Иммунолог Болибок: молотый и растворимый кофе продлевает жизнь офисным клеркам

Снижает риск смерти на 33%: в чем польза молотого и растворимого кофе для офисных сотрудников

Фото: www.globallookpress.com / PIC

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2-3 чашки напитка в день снижают негативные последствия сидячего образа жизни.

Офисная работа отнимает огромное количество сил и энергии, не самым лучшим образом сказываясь на здоровье человека. Однако, как пишет издание KP.RU, китайские ученые провели масштабные исследования и выяснили, как можно снизить пагубное влияние сидячего образа жизни.

Как оказалось, две-три чашки даже растворимого кофе в день могут снизить риск преждевременной смерти среди клерков на 33%.

«Кофе — это источник веществ антиоксидантов. Они нейтрализуют неблагоприятное действие активных форм кислорода, и за счет этого дают противовоспалительный эффект,"–объяснил изданию иммунолог Владимир Болибок.

По словам эксперта, черный кофе — это отличный и самый доступный для офисного работника источник антиоксидантов. Наибольший эффект имеют эспрессо и американо без сахара. Интересно, что растворимый кофе не менее полезен, чем свежесмолотый, так как он содержит ровно такое же количество антиоксидантов.

Кофе воздействует на организм следующим образом — через десять минут после первой чашки, кофеин начинает блокировать вещества, вызывающие сонливость, через 20 — сужение кровеносных сосудов вызывает повышение артериального давления, а через 45 — эффект достигает своего максимума и уровень энергии заметно повышается.

И все же важно не переусердствовать — выпивать стоит не больше четырех чашек кофе за день, иначе напиток не будет иметь положительного воздействия.

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