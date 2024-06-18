«Хищническая политика»: почему Франция потерпела фиаско в Африке

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 130 0

Политолог Мингалев: Россия предлагает Африке более выгодные условия, чем Запад

Фото, видео: ISSIFOU DJIBO / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Париж сокращает численность своего военного контингента в Западной и Центральной Африке.

Причиной фиаско Франции в Африке стала ее хищническая политика в отношении государств «черного континента», на фоне которой Россия и Китай предложили местным народам равноправное партнерство. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Вадим Мингалев.

«Франция, собственно, как и другие страны коллективного Запада, проводила неоколониальную политику. С помощью определенных махинаций в области финансирования выкачивались практически бесплатно полезные ископаемые. То есть просто хищнически грабилось народное достояние той или иной страны. Но мир меняется. И хищническая политика неоколониализма терпит фиаско», — подчеркнул эксперт.

При этом Россия и Китай предлагают Африке сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды, добавил Мингалев. Он отметил, что в РФ африканцы видят преемницу Советского Союза, который активно поддерживал освободительную борьбу народов континента против колониалистов Запада, и в Африке до сих пор благодарны за это.

Таким образом, резюмировал Мингалев, африканские народы делают выводы и стремятся к независимости и равноправному партнерству, которые им предлагают Москва и Пекин.

«Франция здесь потерпела фиаско, поэтому и такая злоба у Макрона и правящей элиты Франции на Российскую Федерацию», — заключил эксперт.

Накануне AFP сообщило, что Франция планирует сократить численность своего военного контингента в Западной и Центральной Африке до 600 военнослужащих.

Россия же, напротив, усиливает влияние на континенте. В начале мая ее военные вошли на авиабазу 101 в столице Нигера — Ниамее, где ранее размещались союзники французов — американские войска. До этого нигерийское правительство разорвало соглашение с США о нахождении их солдат на территории государства, и потребовало их вывода. Власти США уступили требованиям африканской стороны, поэтому в ближайшие месяцы амерканские военные покинут страну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Франция растеряла влияние в Африке и решила за это мстить России.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:48
Генпрокурор Краснов обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество на уровне учебных заведений
22:30
Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей
22:13
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
21:47
Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино
21:31
«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии
21:05
Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей

Сейчас читают

Умерла вдова Эльдара Рязанова
«Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах
«Я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить?»: сын рассказал о мучениях Жириновского в больнице
Яд без цвета и запаха: что делать, если он уже попал в организм - первые симптомы ботулизма

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака