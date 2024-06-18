«Хищническая политика»: почему Франция потерпела фиаско в Африке

Политолог Мингалев: Россия предлагает Африке более выгодные условия, чем Запад
Фото, видео: ISSIFOU DJIBO / ТАСС; 5-tv.ru
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Париж сокращает численность своего военного контингента в Западной и Центральной Африке.
Причиной фиаско Франции в Африке стала ее хищническая политика в отношении государств «черного континента», на фоне которой Россия и Китай предложили местным народам равноправное партнерство. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Вадим Мингалев.
«Франция, собственно, как и другие страны коллективного Запада, проводила неоколониальную политику. С помощью определенных махинаций в области финансирования выкачивались практически бесплатно полезные ископаемые. То есть просто хищнически грабилось народное достояние той или иной страны. Но мир меняется. И хищническая политика неоколониализма терпит фиаско», — подчеркнул эксперт.
При этом Россия и Китай предлагают Африке сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды, добавил Мингалев. Он отметил, что в РФ африканцы видят преемницу Советского Союза, который активно поддерживал освободительную борьбу народов континента против колониалистов Запада, и в Африке до сих пор благодарны за это.
Таким образом, резюмировал Мингалев, африканские народы делают выводы и стремятся к независимости и равноправному партнерству, которые им предлагают Москва и Пекин.
«Франция здесь потерпела фиаско, поэтому и такая злоба у Макрона и правящей элиты Франции на Российскую Федерацию», — заключил эксперт.
Накануне AFP сообщило, что Франция планирует сократить численность своего военного контингента в Западной и Центральной Африке до 600 военнослужащих.
Россия же, напротив, усиливает влияние на континенте. В начале мая ее военные вошли на авиабазу 101 в столице Нигера — Ниамее, где ранее размещались союзники французов — американские войска. До этого нигерийское правительство разорвало соглашение с США о нахождении их солдат на территории государства, и потребовало их вывода. Власти США уступили требованиям африканской стороны, поэтому в ближайшие месяцы амерканские военные покинут страну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Франция растеряла влияние в Африке и решила за это мстить России.
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