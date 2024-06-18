Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино

Удар ВСУ по жилому дому в Шебекино Белгородской области, в результате которого обрушился целый подъезд, — это военное преступление. Такое заявление в беседе с 5-tv.ru сделал бывший офицер армии США и политолог Скотт Беннет.

Он отметил, что по дому был нанесен направленный удар французской ракетой. Беннет подчеркнул, что все последствия удара ВСУ по Шебекино задокументированы и сфотографированы. Кроме того, получены комментарии военных, полиции и мирных граждан.

Удар ВСУ по жилому многоквартирному дому в Шебекино был нанесен 14 июня. В результате попадания ракеты обрушился целый подъезд, погибли пять человек.

Аналогичные последствия имела атака украинских боевиков на Белгород 12 мая. Тогда подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из комплекса «Точка-У». Жертвами попадания ракеты стали 17 человек, свыше 30 были ранены.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, по словам президента Владимира Путина, вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении для снижения интенсивности террористических атак по Белгороду и другим населенным пунктам приграничной зоны.