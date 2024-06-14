Неутешительный прогноз: Райдос разрушила надежды Виктории Бони на беременность

Почему у модели может не получиться снова стать матерью?

Ведьма Виктория Райдос разрушила надежды модели и блогера Виктории Бони на рождение сына. Об этом экстрасенс заявила на популярном YouTube-шоу.

У Райдос узнали, что ждет некоторых звезд в будущем. Она не обделила предсказанием и ведущую на этом шоу Викторию Бони.

«Я думаю, что ты очень хочешь сына, но не факт, что он у тебя будет. Ты можешь его хотеть, но есть вопросики», — рассказала Райдос.

Модель прежде неоднократно говорила, что хотела бы снова стать матерью. У нее есть дочь от ирландского миллионера Алекса Смерфита, которую назвали Анджелина-Летиция.

Но недавно Виктория Боня рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым. Основной причиной блогер назвала разницу в возрасте: ей 44, а экс-возлюбленному всего 31.

Возможно именно проблема в отношениях может быть основной причиной, почему у Бони не получится снова забеременеть, однако категоричного отказала от Райдос она не получила.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая и модель Виктория Боня прилетела в Азербайджан вместе с дочерью Анджелиной.