«Дорогой гость»: как Пхеньян готовился к визиту Владимира Путина

Есть один нюанс, который не дает полностью прочувствовать насколько сильно российского президента ждали в Корее. Кортеж проехал по улицам в самое темное время суток, Владимир Путин просто не мог увидеть, как украсили Пхеньян к его приезду. А там есть на что посмотреть. Как это было — вспоминал обозреватель «Известий» Виктор Синеок. Это только кажется, что вечерний Пхеньян должен был отдыхать, он вовсю готовился к визиту.

Площадь Ким Ир Сена оцеплена, здесь уже давно все готово. Оцепление выполнено довольно изящным образом. Чтобы было заметно, регулировщик стоит в специальном костюме с мигающими лампочками.

Только один регулировщик с этой стороны периметра, и корейцам понятно, что туда не стоит ходить. Здесь все в порядке с организацией.

Несмотря на вечер, напротив на площади собираются дети для репетиции. Они участвуют в массовом приветствии. Просим воспитательницу спросить, кто приезжает-то знают?

— Дети, кто это?

— Путин!

Кажется, нет в стране человека, даже совсем маленького, кто бы не был политически подкован. Тем более, что готовить людей к событию здесь умеют.

Надо сказать, что портреты Путина и слова приветствия ему здесь почти везде. Вот привокзальная площадь, здесь портрет, сзади вывешены российские флаги. Вечером, возвращаясь с работы, заходя в подземный переход, жители Пхеньяна видят баннер «Добро пожаловать, Путин».

К русским, кстати, здесь относятся с максимальным уважением. Наша съемка переросла в обычную прогулку по вечернему городу. Увидели ларек с мороженым. Не попробовать было нельзя. А еще говорят, страна закрытая. Нет, пожалуйста, можно найти в ларьке мороженое, даже со вкусом каштанов.

Каштаны удивили. А еще удивил подход: все для людей. Вообще, конечно, можно по снежинке догадаться, что здесь написано. Но эти буквы означают «киоск», другие — «мороженое», а эти — «ресторан специальных блюд № 11». Работает он, судя по этой информации, до 18:00 часов. А сейчас уже 22:00, а мороженое все еще можно купить.

«Сейчас очень жарко, поэтому мы работаем допоздна. А зимой закрываемся в шесть», — рассказала работница киоска.

У наших стран традиционно хорошие отношения. СССР первым признал КНДР, потом помогал в Корейской войне, в том числе на ней сражались и наши летчики. Сейчас Россия и Корея активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельского хозяйства. Будут также развивать транспорт, торговое и финансовое сотрудничество.

В прошлом году Ким Чен Ын побывал в России, посетил космодром Восточный, осмотрел наш автомобиль Aurus. А позже получил его в подарок. Глава КНДР теперь приезжает на крупные мероприятия на нем. Не исключено, что Aurus привезет Ким Чен Ына и на эти переговоры.

Они обещают быть максимально красочными. В ожидании прилета Путина даже деревья около аэропорта Пхеньяна десятки человек облагораживали вручную. А по дороге в город российский президент увидит много российских флагов. В столице Северной Кореи, пожалуй, не осталось ни одной улицы, где не висел бы наш триколор и портрет российского лидера.