Черный медведь в Калифорнии долго выслеживал пенсионерку, чтобы съесть ее

Черный медведь в Калифорнии несколько месяцев наблюдал за домом своей жертвы, прежде чем напасть на нее. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В ноябре 2023 года в городе Даунивилл медведь ворвался в дом 71-летней пенсионерки Патрис Миллер. Косолапый вытащил женщину из спальни и утащил в гостиную, где и нанес жертве смертельные травмы. Судмедэксперты выяснили, что у пенсионерки была разорвана шея.

Когда правоохранители обнаружили труп, то они подумали, что медведь ворвался к ней в дом уже после смерти женщины, но соседи говорят об обратном. Косолапого видели у жилища Миллер на протяжении нескольких месяцев. Пенсионерка пыталась добиться поимки и последующего переселения животного, но этого не произошло. Она установила на окна стальные решетки, но это не спасло Миллер. Медведь ворвался через дверь.

Хищник оставался в доме несколько дней и питался своей жертвой, пока та уже была мертва. При этом известно, что черные медведи редко нападают на людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведь напал на дрессировщика в цирке Обнинска.