«Как на потенциального партнера»: Решетова высказалась о романе с мужем Алсу

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 172 0

Модель Решетова опровергла слухи о романе с мужем Алсу Абрамовым

«Как на потенциального партнера»: Решетова высказалась о романе с мужем Алсу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Может ли экс-возлюбленная Тимати оказаться причиной развода знаменитой пары?

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опровергла слухи о романе с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом рассказали в издании 7Дней.ru

«Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера», — сообщила Решетова.

Как утверждает 28-летняя модель, за последний год ее видение отношений с теми, кто в браке перевернулось с ног на голову. В этом Решетовой помогла, в том числе, психотерапия. А слухи о ее романе с без пяти минут бывшим мужем певицы Алсу ей уже порядком надоели. Более того, звезда призналась, что она уже три года в отношениях с другим мужчиной.

Модель Анастасия Решетова раскрыла свои текущие отношения с новым мужчинойМодель Анастасия Решетова раскрыла отношения с новым мужчиной. Instagram* / volkonskaya.reshetova

По мнению Решетовой, привлекательность мужчин, которые состоят в браке, «пропадает в глазах». Однако она все-таки не собирается осуждать людей за подобный подход к любовным отношениям.

В июне этого года певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Разлад в, казалось бы, крепкой семье поразил поклонников и стал причиной возникновения самых разнообразных слухов. В частности, фанаты уверены, что Абрамов часто изменял знаменитой супруге. Стоит отметить, что прежде сама Алсу утверждала, что в их семье все хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что модель Анастасия Решетова в июне поделилась с подписчиками фото с загадочным описанием — на пальце у нее было кольцо.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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