Инвалид, психопат, преподаватель: лучшие роли голливудского актера Джейка Джилленхола

Артист начал сниматься в кино с самого детства.

Актер Джейк Джилленхол является, пожалуй, одним из самых талантливых и разноплановых в Голливуде. Его талант и харизма позволяют ему играть как положительных, так и отрицательных персонажей. В багаже артиста самые разноплановые роли — от героя-любовника до военного и психопата. О самых знаковых и культовых образах, воплощенных Джилленхолом, — в материале 5-tv.ru.

Донни Дарко (2001)

Кадр из х/ф «Донни Дарко «. реж.: Ричард Келли, 2001 г.

В этом фильме 20-летнй Джилленхол получил одну из первых своих главных ролей. Картина стала по-настоящему успешной и заняла почетно место в мировой поп-культуре.

Сюжет повествует о странном старшекласснике с демонической ухмылкой по имени Донни, который однажды встречает человека в костюме кролика. Незнакомец сообщает парню, что через 28 дней, 6часов, 42 минуты и 12 секунд мир погибнет.

Теперь подростку придется что-то предпринять, чтобы предотвратить конец света, а также узнать все о путешествиях во времени.

Зодиак (2007)

Кадр из х/ф «Зодиак». реж.: Дэвид Финчер, 2007 г.

События уносят зрителя в 1969 год, когда в США начинает орудовать маньяк по прозвищу Зодиак, к поимке которого подключается вся полиция.

Однажды в издательства крупных газет начинают приходить зашифрованные письма, в которых убийца угрожает уничтожить 12 человек, если текст его послания, содержащий тайну личности, не будет опубликован.

Загадочным маньяком начинает интересоваться журналист криминальной хроники Пол Эвери, которого сыграл Роберт Дауни-младший, и карикатурист Роберт Грейсмит, чью роль исполнил Джилленхол.

В этом фильме персонаж Джилленхола в очередной раз меняет реальность, но уже в криминальном мире.

Враг (2013)

Кадр из х/ф «Враг». реж.: Дени Вильнев, 2013 г.

Фильм повествует о преподавателе истории по имени Адам Белл, который в один прекрасный день решил по совету коллеги взять в прокате фильм. Вдруг через какое-то время после начала кино персонаж Джилленхола с удивлением замечает в эпизодической роли актера, который похож на него как две капли воды.

Это обстоятельство буквально сводит с ума мужчину. Он решает во что бы то ни стало разобраться, что происходит, и найти двойника.

Пленницы (2013)

Кадр из х/ф «Пленницы». реж.: Дени Вильнев, 2013 г.

В этой драматической роли актер раскрыл во всей красе свое мастерство. По сюжету он вместе с персонажем Хью Джекмана ищет пропавших детей. Время идет, девочек никак не удается найти, и отец начинает сходить с ума.

Единственная зацепка, которая у него осталась, — это обветшалый фургончик, что припаркован на улице. Однако полиция не нашла никаких улик против водителя — девочки будто просто исчезли.

Стрингер (2014)

Кадр из х/ф «Стрингер». реж.: Дэн Гилрой, 2014 г.

Сценарист и режиссер Дэн Гилрой хотел показать в образе главного героя вечно голодного до новостей хищника, который не остановится ни перед чем, чтобы добыть горячую сенсацию. Таким и стал Луис Блум.

Для исполнения этой роли Джилленхолл сбросил девять килограмм. В итоге актеру отлично удалось передать демонический образ его героя и в целом индустрии шокирующих эксклюзивов.

Сильнее (2017)

Кадр из х/ф «Сильнее «. реж.: Дэвид Гордон Грин, 2017 г.

Этот фильм рассказывает о трагичных событиях 2013 года, когда происходит теракт на Бостонском марафоне. Картина берет за основу судьбу одного молодого человека Джеффа Баумана, чью роль исполнил Джейк Джилленхол.

Джефф живет с разведенной алкозависимой мамой, постоянно расстается и сходится с подругой Эрин, а лучшее время своей жизни проводит в баре с друзьями за просмотром бейсбольных матчей любимой команды.

Однако события после теракта полностью изменили судьбу Баумана, ведь после взрыва он лишился обеих ног.

Это история показывает, что любая трагедия — не просто заголовок в новостях. У каждой есть свое лицо. В данном случае за основу взята история реального участника марафона, которому пришлось учиться жить в новой для себя реальности и разгребать последствия того рокового дня.

Виновный (2021)

Кадр из х/ф «Виновный «. реж.: Антуан Фукуа, 2021 г.

Этот фильм стал ремейком датского триллера. Актер сыграл полицейского Джо Бэйлора, временно принимающего экстренные вызовы по номеру 911.

Однажды к нему за помощью обратилась некая Эмили, которую похитили. Джо пытается выяснить, кто, куда и зачем ее везет, но каждый новый звонок почти полностью переворачивает восприятие этой истории, а заодно и представление о самом главном герое.

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