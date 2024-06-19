Суд Москвы оштрафовал Галину Тимченко за участие в нежелательной организации

Она обязана заплатить 14 тысяч рублей.
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
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Суд Москвы оштрафовал издателя «Медузы»* Галину Тимченко за участие в нежелательной в РФ организации. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Столичный суд привлек к административной ответственности издателя „Проекта Медуза“* Галину Тимченко», — заявили в Черемушкинском суде.
Тимченко признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.33 КоАП РФ. Она обязана заплатить 14 тысяч рублей штрафа.
Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой**, которая неоднократно была замечена за русофобскими высказываниями, ее подозревают в оправдании терроризма.
Кроме того, был уличен в поддержке экстремистских действий топ-менеджер ФБК*** Леонид Волков****. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации. Также работавший на ФБК*, Владимир Милов** призывал к совершению терактов на территории РФ после убийства военкора Владлена Татарского.
* — признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
** — признана Минюстом РФ иностранным агентом.
*** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ.
**** — внесен в РФ в список террористов и экстремистом, признан иноагентом.
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