«Шикарная вещь»: Левкин поблагодарил организаторов праздника «Алые паруса»

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 627 0

Левкин выразил благодарность организаторам праздника «Алые паруса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2024

Шоу стало настолько популярным, что в Северную столицу каждый год стекается неимоверное количество гостей.

Владимир Левкин выразил благодарность всем тем, кто причастен к мероприятию «Алые паруса». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Алые паруса» — вообще шикарная вещь. Молодцы те, кто придумал ее», — признался артист.

Однако в этом году на долгожданном событии Владимира Левкина не будет.

«Питер посещать, это очень сложно сейчас», — рассказал певец.

Получивший всемирную известность праздник выпускников в Петербурге ежегодно привлекает десятки тысяч туристов, поэтому экс-солист «На-На» предпочитает посещать Северную столицу в другое время года.

А вот свой выпускной Левкин помнит хорошо. Артист поделился, что самым ярким воспоминаем считает прогулку с одноклассниками после торжества.

Мероприятие, возрожденное после многолетнего перерыва по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, стало всероссийским. Вся страна с замиранием сердца ждет этого праздника, чтобы снова проводить корабль своего детства под залпы фейерверков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит подготовка к «Алым парусам» в Петербурге.

Тема:
Алые паруса 2024
29 июн
«Алые паруса» создают историю настоящей любви
29 июн
«Всю жизнь мечтал»: журналист из Венесуэлы поделился эмоциями от «Алых парусов»
29 июн
«Алые паруса — 2024»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
29 июн
Самый масштабный и долгожданный праздник «Алые Паруса» прошел в Петербурге
29 июн
«Радует, шокирует»: иностранцев поразил праздник «Алые паруса»
29 июн
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
29 июн
«Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
29 июн
Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
29 июн
«Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»
29 июн
«Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций
+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
Сосо Павлиашвили признался, что уже составил завещание
2:29
В Белграде задержали возможного соучастника теракта у здания посольства Израиля
2:09
И она пьет «Оземпик»? — раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри
1:49
В США полицейские застрелили подростка с муляжом пистолета
1:29
Артистка фаер-шоу чуть не сгорела заживо на празднике Дня молодежи в Люберцах
1:09
Оксана Самойлова показала, как выгоняет детей из дома в качестве наказания

Сейчас читают

«Температура 38»: в детском лагере Магнитогорска произошло массовое отравление
«Умный человек заметит мысль»: Карина Кросс встала на защиту режиссеров
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака