«Шикарная вещь»: Левкин поблагодарил организаторов праздника «Алые паруса»
Левкин выразил благодарность организаторам праздника «Алые паруса»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Шоу стало настолько популярным, что в Северную столицу каждый год стекается неимоверное количество гостей.
Владимир Левкин выразил благодарность всем тем, кто причастен к мероприятию «Алые паруса». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.
«Алые паруса» — вообще шикарная вещь. Молодцы те, кто придумал ее», — признался артист.
Однако в этом году на долгожданном событии Владимира Левкина не будет.
«Питер посещать, это очень сложно сейчас», — рассказал певец.
Получивший всемирную известность праздник выпускников в Петербурге ежегодно привлекает десятки тысяч туристов, поэтому экс-солист «На-На» предпочитает посещать Северную столицу в другое время года.
А вот свой выпускной Левкин помнит хорошо. Артист поделился, что самым ярким воспоминаем считает прогулку с одноклассниками после торжества.
Мероприятие, возрожденное после многолетнего перерыва по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, стало всероссийским. Вся страна с замиранием сердца ждет этого праздника, чтобы снова проводить корабль своего детства под залпы фейерверков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит подготовка к «Алым парусам» в Петербурге.
- 29 июн
- «Алые паруса» создают историю настоящей любви
- 29 июн
- «Всю жизнь мечтал»: журналист из Венесуэлы поделился эмоциями от «Алых парусов»
- 29 июн
- «Алые паруса — 2024»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
- 29 июн
- Самый масштабный и долгожданный праздник «Алые Паруса» прошел в Петербурге
- 29 июн
- «Радует, шокирует»: иностранцев поразил праздник «Алые паруса»
- 29 июн
- «Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
- 29 июн
- Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
- 29 июн
- «Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций
Читайте также
65%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?