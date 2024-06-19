Умер актер из фильма «Собачье сердце» Михаил Мальченко

Заслуженный артист России Михаил Мальченко умер на 78-м году жизни. О печальной новости сообщил в социальной сети Ставропольский академический театр драмы, в котором более 30 лет служил актер.

«Михаил Александрович был уникальным артистом, пользующимся уважением у коллег и признательностью у зрителя. Его всегда выделяло удивительное чувство юмора, бесконечная преданность профессии и особенная мудрость в общении с людьми», — говорится в сообщении.

Мальченко окончил Ростовское театральное училище и с 1965 по 1980 годы работал в Ростовском драмтеатре. После перешел в Ставропольский театр драмы.

Среди известных спектаклей с участием актера «Собачье сердце» (профессор Преображенский), «Дядя Ваня» (Войницкий), «Мадам Бовари» (Шарль Бовари), «Женитьба» (Жевакин), «Пигмалион» (Дулитл), «Белая гвардия» (Тальберг), «Полет над гнездом кукушки» (Хардинг) и многие другие.

В кино Михаил Мальченко появился в фильме-спектакле «Бамбус», а также в эпизоде кинокартины «Брат, найди брата!».

Причина смерти не уточняется, прощание с артистом прошло в часовне Крестовоздвиженского кладбища.

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