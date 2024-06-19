Умер актер из фильма «Собачье сердце» Михаил Мальченко

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 766 0

Заслуженный артист России ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Умер актер из фильма «Собачье сердце» Михаил Мальченко

Фото: ВКонтакте / Ставропольский академический театр драмы / stavteatr

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Михаил Мальченко умер на 78-м году жизни. О печальной новости сообщил в социальной сети Ставропольский академический театр драмы, в котором более 30 лет служил актер.

«Михаил Александрович был уникальным артистом, пользующимся уважением у коллег и признательностью у зрителя. Его всегда выделяло удивительное чувство юмора, бесконечная преданность профессии и особенная мудрость в общении с людьми», — говорится в сообщении.

Мальченко окончил Ростовское театральное училище и с 1965 по 1980 годы работал в Ростовском драмтеатре. После перешел в Ставропольский театр драмы.

Среди известных спектаклей с участием актера «Собачье сердце» (профессор Преображенский), «Дядя Ваня» (Войницкий), «Мадам Бовари» (Шарль Бовари), «Женитьба» (Жевакин), «Пигмалион» (Дулитл), «Белая гвардия» (Тальберг), «Полет над гнездом кукушки» (Хардинг) и многие другие.

В кино Михаил Мальченко появился в фильме-спектакле «Бамбус», а также в эпизоде кинокартины «Брат, найди брата!».

Причина смерти не уточняется, прощание с артистом прошло в часовне Крестовоздвиженского кладбища.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла вдова Эльдара Рязанова.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
«Рано хоронить»? Что ждет партию Макрона на выборах во Франции
18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака