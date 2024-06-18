Умерла вдова Эльдара Рязанова

Умерла вдова знаменитого режиссера Эльдара Рязанова — Эмма Абайдуллина. Женщине было 83 года. Печальная новость появилась на сайте киноконцертного зала «Эльдар».

До знакомства с Рязановым Эмма Валериановна была журналистом. Она писала статьи об искусстве, кино, театральной жизни и музыке. Выйдя замуж за режиссера, она приняла решение уйти из профессии и посвятить себя заботам о супруге.

Абайдуллина была музой для Рязанова. Вместе с ним она принимала участие в создании и открытии в 2005 году киноконцертного зала «Эльдар». После его смерти она руководила киноклубом-музеем вплоть до весны 2021-го.

Причина смерти Эммы Валериановны не уточняется.

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