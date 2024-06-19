Владели квартирами умерших: в Москве накрыли банду черных риелторов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 78 0

В Москве накрыли банду черных риелторов, владевших квартирами умерших

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/ sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая преступным путем завладевала квартирами умерших людей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Злоумышленники использовали схему, по которой ставили в собственность квартиры умерших жителей Москвы. В частности, они предоставляли в ведомства сфальсифицированные документы. Таким образом, в период с 2010 по 2014 год черные риелторы завладели более чем 60 квартирами в Москве, тем самым причинив ущерб городу в размере свыше 250 миллионов рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Правоохранителями были задержаны трое организаторов преступной группы, а также более 40 лиц, которые могли быть причастны к деятельности черных риелторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасна временная регистрация жильцов в своей квартире.

Так, риелторы предупреждают — не регистрируйте других людей в своем жилье. На удочку безопасной, на первый взгляд, временной регистрации легко попасться, однако последствия этого могут быть крайне плачевными.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
«Рано хоронить»? Что ждет партию Макрона на выборах во Франции
18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака