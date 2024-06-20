«Ни в Сочи, ни в Анапе»: Киркоров отказался выступать на юге России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 101 0

Киркоров отказался выступать на юге России из-за съемок в фильме

«Ни в Сочи, ни в Анапе»: Киркоров отказался выступать на юге России

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Артист заявляет, что у него есть уважительная причина.

Народный артист России Филипп Киркоров отменил все концерты на юге России. Эту информацию он подтвердил в беседе с «МК».

«Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет», — сказал поп-король.

Оказалось, что у Киркорова есть уважительная причина для этого. Певец снова решил попробовать себя в амплуа актера и все лето проведет на съемках фильма, в котором сыграет одну из главных ролей. Это для него самое главное событие сезона.

Артист раскрыл, что фильм будет комедийным, а вместе с ним снимется комик Денис Дорохов.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Филипп Киркоров высказался об инициативе депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов в зависимости от типа мероприятия или публичного выступления. Сам поп-король подчеркнул, что всегда выбирает для себя правильные наряды.

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