«Должны подстраиваться»: Киркоров высказался об инициативе ввести дресс-код для артистов
Певец Филипп Киркоров о введении дресс-кода для артистов: Должны подстраиваться
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Выступление едва одетой Ольги Бузовой в День защиты детей в Уфе заставило власти задуматься о принятии строгих мер для всех.
Народный артист РФ прокомментировал инициативу депутатов Госдумы ввести требования к нарядам артистов в зависимости от типа мероприятия или публичного выступления. В беседе с журналистами портала Teleprogramma.pro он подчеркнул, что всегда соблюдает дресс-код.
«Получая приглашение „самый шик“ или Black Tie, я считаю совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку… Мы живем в непростое время, и артисты должны подстраиваться. Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки», — заявил Киркоров.
Идея вмешаться в этот вопрос у законодателей возникла после скандала в Уфе, где в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в откровенном боди, чулках и подвязках. Горожане были возмущены, они обратились в правоохранительные органы, а представители власти приняли это как сигнал к действию.
Вопрос дресс-кода несколько месяцев назад и Киркорову едва не стоил карьеры. Появление на резонансной вечеринке Анастасии Ивлеевой в сетке и кружеве надолго выбило певца из колеи, лишило запланированных шоу, телепередач и контрактов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в новом клипе Киркоров примерил образ директора прачечной.
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