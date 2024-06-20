В копилке сборной РФ на Играх БРИКС в Казани уже 156 золотых медалей

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Седьмой соревновательный день стал для наших спортсменов весьма удачным.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Уже 156 золотых медалей находятся в копилке российской сборной на Играх БРИКС в Казани. Седьмой соревновательный день запомнился, прежде всего, водными видами. Наши соотечественники были сильнее всех в заплывах баттерфляем, а также в мужской эстафете четыре по 100 метров.

В фехтовании не было равных, конечно, Софье Великой.

Большой соревновательный день прошел и для борцов. У женщин разыграли сразу десять комплектов наград, из которых сразу семь золотых медалей взяли россиянки.

У мужчин прошли полуфиналы в греко-римской борьбе, основная схватка еще впереди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как участники Игр БРИКС в Казани отметили Сабантуй. В Деревне Универсиады, где живут спортсмены, провели вечер татарской культуры. Атлеты разных стран мира внезапно окунулись в национальные забавы Татарстана.

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