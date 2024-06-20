Участники форума городов БРИКС+ покажут уникальную продукцию своих стран

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 73 0

Мастера ювелирного дела из Индии рассказали об особенностях своей работы.

Фото, видео: VCG / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
БРИКС

Международный форум городов стран БРИКС+, который пройдет в Казани 21 июня, соберет порядка 200 представителей из 21 страны. И в каждой из них есть, чем удивить партнеров. Среди них — Индия. Так, например, в Джайпуре занимаются изготовлением высококачественной ювелирной продукции по самым низким ценам. Об этом рассказал владелец фирмы «Нихил Джемс» Сантош корреспонденту 5-tv.ru в преддверии мероприятия.

Он акцентировал внимание на особенностях работы своей компании и производстве в городе в целом. Он подчеркнул, что в Джайпуре в основном занимаются огранкой и полировкой ювелирных изделий для всего мира.

«Мы занимаемся сверлением металлов, кроме того у нас есть свое производство. Мы также занимаемся экспортом и импортом драгоценных камней. Я закупаю их у импортеров из Бангкока и Шри-Ланки, а также продаю в США, Великобританию и на Ближний Восток. Джайпур занимается огранкой и полировкой ювелирных изделий для всего мира. Джайпур изготавливают украшения с очень высоким качеством и по очень низкой цене. Все производства находятся в Джайпуре. Так что все наши клиенты по всему миру приезжают в Джайпур», — отметил Сантош.

Владелец другой фирмы «Натраж Джемс» Бхарат Рамнани отметил, что создание ювелирных украшений в Джайпуре обходится намного дешевле, поэтому многие работают здесь только с драгоценностями.

«Все это мы можем производить только в Джайпуре. Прямого экспорта у меня нет. У меня очень много экспортеров, которые покупают драгоценности у меня и потом продают их в других странах», — сказал Рамнани.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель делегации ЮАР восхитился инфраструктурой Казани.

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