Ученье — свет! В колледжах и вузах стартовала приемная кампания

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В российских колледжах и вузах стартовала приемная кампания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Какие специальности среди вчерашних школьников пользуются популярностью?

Инженеры, медики и педагоги — это самые востребованные специальности, на которые государство выделило больше всего бюджетных мест в вузах. В целом их в этом году более 620 тысяч.

Сегодня стартовала приемная кампания. Для участников СВО и членов их семей существуют особые условия. Для абитуриентов этой категории есть отдельная квота — 10% от общего количества бюджетных мест.

С этого дня принимают документы и в колледжах. Там ждут порядка 740 тысяч бюджетников.

Прием документов продлится до 25 июля. После этого начнутся зачисления. Кампания завершится 29 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские школьники все чаще идут в колледжи. В этом году больше половины всех девятиклассников, а это свыше одного миллиона 200 тысяч человек, отправятся в колледжи и техникумы. И все потому, что быть «синими воротничками» становится престижно.

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